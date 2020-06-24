الكاظمي يختار حسين الهنداوي مستشاراً لشؤون الانتخابات

2020/06/24 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

طرح رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، عدة مقترحات، قال ان اعتمادها سيضمن توفير 20 مليار دولار إضافية على الأقل لموازنة الدولة.

وقال الجبوري خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) ا

بغداد اليوم - بغداد

طمأن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، الموظفين بشأن رواتبهم لشهر حزيران الجاري، وفيما كشف أن الحكومة لم تلغِ رواتب رفحاء ولكنها اوقفت التمويل، أشار الى أن هناك جهات رسمية لا تمارس دورها

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، عن حقيقة عالمية قد تمنع حصول العراق على القرض الخارجي الذي يحتاجه والبالغ 5 مليار دولار بموجب مشروع قانون الاقتراض الذي اقر اليوم فيما ك

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