المالية النيابية تقدم مقترحات من شأنها توفير 20 مليار دولار إضافية لموازنة الدولة

2020/06/24 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

طرح رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، عدة مقترحات، قال ان اعتمادها سيضمن توفير 20 مليار دولار إضافية على الأقل لموازنة الدولة.

وقال الجبوري خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، ان "جباية الكهرباء من الممكن ان توفر 12-15 ترليون دينار سنوياً، ما يجمع حاليا نصف ترليون واقترحنا تشكيل لجنة لجبايتها".وأضاف إن "قضية الوعاء الضريبي ومعالجة التهريب وتحويل التأمين من الشركات الأجنبية للشركات العراقية من الممكن ان يوفر 3 مليار دولار"، مبينا ان "هناك 720 ألف عامل أجنبي يأخذون فرص عمل يفترض انها لعراقيين، اقترحنا ان نأخذ الف دولار عن كل شخص كضريبة سنوية وهذا من الممكن ان يوفر مليار دولار سنويا".ولفت الى ان "الدولة العراقية تخسر يومياً 720 الف برميل للاستهلاك الداخلي، لو فرضنا على كل برميل 5 دولارات تدفعها المصافي ووزارة الكهرباء المستفيدة منها بالإمكان توفير مليار ونصف دولار سنوياً".

وبشأن قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم، قال رئيس اللجنة المالية، إن "قانون الاقتراض يطبق لهذا العام فقط، ونطمئن الموظفين بأن رواتبهم ستؤمن هذا الشهر لان قانون الاقتراض يبدأ العمل به بتاريخ اليوم وهو يوفر الية لتمويل الرواتب".

وبين الجبوري أن "مجموع الرواتب كل شهر 5.2 ترليون دينار، 1.2 ترليون اسمية، 2.2 ترليون مخصصات، 1.2 تقاعد، وبتاريخ اليوم هناك نقص 3.2 ترليون من أموال الرواتب لان ما متوفر 2 ترليون فقط".

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته السادسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة ‏التشريعية الثانية من ‏الفصل ‏التشريعي الثاني التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏رئيس المجلس ‏محمد ‏الحلبوسي ‏ 2020 ‏‏وبحضور‎‏ 168‏‎‏‎‎‏ ‏‏نائبا‏، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طمأن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، الموظفين بشأن رواتبهم لشهر حزيران الجاري، وفيما كشف أن الحكومة لم تلغِ رواتب رفحاء ولكنها اوقفت التمويل، أشار الى أن هناك جهات رسمية لا تمارس دورها

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، عن حقيقة عالمية قد تمنع حصول العراق على القرض الخارجي الذي يحتاجه والبالغ 5 مليار دولار بموجب مشروع قانون الاقتراض الذي اقر اليوم فيما ك

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