2020/06/24 | 22:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الاتصالات يوم الاربعاء ان القوات الامنية وبالتعاون مع السلطات في اقليم كوردستان تمكنت من ايقاف عملية لتهريب سعات الانترنت في جبل “مروار” التابع لقضاء كفري في منطقة كرميان.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء انه “امتدادا لعمليات الصدمة التي تنفذها وزارة الاتصالات والخاصة بمكافحة تهريب سعات الانترنت الدولية وباشراف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يوقف تهريب سعات للانترنت الى الخار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يوقف تهريب سعات للانترنت الى الخار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).