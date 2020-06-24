الكاظمي يختار الهنداوي مستشارا لشؤون الانتخابات

2020/06/24 | 22:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف مصدر حكومي، اليوم الاربعاء، عن اختيار حسين الهنداوي مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات.وقال المصدر، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اختار الدكتور حسين الهنداوي مستشارا لشؤون الانتخابات".واضاف، ان "تكليف الهنداوي بهذه المهمة يعكس اهتمام رئيس الوزراء باجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة وحرة وتراعي المعايير المهنية الدولية".

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