خانقين تسجل اصابتين جديدتين بكورونا

2020/06/24 | 22:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن مدير مستشفى خانقين، اليوم الاربعاء، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القضاء.وقال ازاد دلوي مدير مستشفى خانقين في تصريح ان "الفحوصات الطبية اثبتت تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في خانقين"، مشيرا الى "ادخال المصابين في مستشفى بعقوبة لتلقي العلاج اللازم".

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