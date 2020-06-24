المغرب يسجل أعلى حصيلة يومية في إصابات كورونا منذ تفشي الفيروس بالمملكة

2020/06/24 | 22:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 563 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 10907 حالة.وأشارت الوزارة، إلى أن “عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب) عن طريف التحاليل المختبرية، بلغ 580850 منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة”.[…]

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