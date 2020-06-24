صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات بكرونا اليوم وعددها 177

2020/06/24 | 22:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت دائرة صحة الرصافة، الاربعاء، عن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الرصافة اليوم وعددها 177.• مدينة الصدر 105 حالات ضمن محلات 553, 557, 529, 576, 539, 577, 527, 521, 555, 533, 561, 524, 558, 575, 526, 547, 529, 537, الدسيم • بغداد الجديدة 7 حالات ضمن محلة 709و702 • بسماية حالة واحدة عمارة […]

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