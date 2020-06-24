السمرمد لـ”العهد نيوز”: ضبط اسلحة متنوعة بعملية امنية استباقية غربي الانبار

2020/06/24 | 22:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانباراعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري السمرمد اليوم الاربعاء، عن ضبط اسلحة متنوعة بعملية امنية استباقية غربي الانبار.وقال السمرمد في حديث خص به “العهد نيوز”، ان ” قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة وبمشاركة قوة من الحشد العشائري شرعت بحملة وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق عمق صحراء الانبار الغربية ، تمكنت من […]

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