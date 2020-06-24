مستشار حكومي لشؤون الانتخابات في العراق

2020/06/24 | 22:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، اليوم الاربعاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اختار مستشارا له لشؤون الانتخابات وذلك للتحضير لها وفق "معايير مهنية".

وقال مصدر في رئاسة الوزراء، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اختار الدكتور حسين الهنداوي مستشارا لشؤون الانتخابات".

وأشار المصدر، إلى أن "تكليف الهنداوي بهذه المهمة يعكس اهتمام رئيس الوزراء باجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة وحرة وتراعي المعايير المهنية الدولية".

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