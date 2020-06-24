القبض على ٧ إرهابيين في أيسر الموصل

2020/06/24 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل العميد، ان قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبناءً على معلومات استخبارية وبعد البحث والتحري وتعاون المواطنين تمكنت من القاء القبض على (سبع) عناصر من […]

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