صندوق النقد يتوقع ركودا عالميا أعمق بسبب جائحة كورونا

2020/06/24 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكد صندوق النقد الدولي إن الضرر الذي تلحقه جائحة فيروس كورونا بالنشاط الاقتصادي أوسع وأعمق من التكهنات السابقة، مما حدا بالمؤسسة إلى تقليص توقعاتها للناتج العالمي في 2020 مجددا.وقال صندوق النقد، اليوم الأربعاء، إنه أصبح يتوقع انكماش الناتج العالمي بنسبة 4.9 بالمئة، مقارنة مع 3 بالمئة في توقعات أبريل، عندما استخدم البيانات […]

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