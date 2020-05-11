اصابة رجل دين بارز في السليمانية بفيروس كورونا

2020/06/24 | 23:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت رئاسة اتحاد علماء الدين الاسلامي في اقليم كوردستان يوم الاربعاء اصابة نائب مسؤول فرع الاتحاد في السليمانية بفيروس كورونا المستجد.

وقال عبد الله ويسي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك اليوم، ان "الشيخ عطا البينجويني نائب مسؤول فرع اتحاد الدين الاسلامي في السليمانية للاسف اصيب بكورونا".

واعلن اتحاد علماء الدين الاسلامي في اقليم كوردستان في مطلع شهر حزيران عن اصابة ثلاثة رجال دين بفيروس كورونا بينهم حالة وفاة وذلك منذ تفشي ظهور فيروس كورونا.

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