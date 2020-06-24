دعاء من وحي تشرين

2020/06/24 | 23:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربِّ إذا لَمْ تستجبْ للمتظاهرينسأرمي هاتفي في الماء

أدخلُ الحمامَ وأنفقُ آخر قطرة ماء

أجعلُ الأطفالَ يرسمون النخيلَ كما يحبّون

ربِّ اسمي (علي)

أريدُ تثبيتَ الشمسِ على رأسِ السيّاب (التمثال)

(هو وحدهُ يتحملُ نتائجَ الاحتباسِ الحراري)

ربِّ..



الماءُ مالح

الملائكةُ الذينَ يتفقدون البشر

لا يمتلكونَ حاسةَ الذوق (الذوق مهنتي)

كتابُ البلاغةِ / ثقبٌ في قميصي

أتبولُ على الصحفِ والمجلات

يثمرُ المشمشُ

أمي تريدُ التخلصَ من كتبي التي دخلتْ إلى المطبخ..

يسمعون..



لا .. يسمعون..لا

الغازُ ثقيلٌ لدرجةِ رؤية صورتك وهي تنعكسُ عليه

ربِّ تعبنا من حملِ السماء

أحدِثْ ثقبًا في السماء وامتصّ العالم

سأجعلُ الأطفالَ يصدقون اللعبة

ربِّ تصبحُ على خير.

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