هكذا علقت “مصر للطيران” على تشغيل رحلات لـ 3 دول خليجية

2020/06/24 | 23:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….نفت شركة مصر للطيران، صحة الخبر المنشور والمتداول على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن الإعلان عن جدول تشغيل رحلات الشركة إلى بعض الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية بواقع 91 رحلة أسبوعياً، و35 رحلة أسبوعياً إلى الإمارات، و28 رحلة أسبوعيا إلى الكويت وغيرها اعتبارا من أول يوليو المقبل.وأكدت الشركة في بيان […]

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