اليونسكو تؤكد دعمها لتطوير التعليم الالكتروني في العراق

2020/06/24 | 23:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ممثل اليونسكو في العراق باولو فونتاني، اليوم الاربعاء، دعم المنظمة لتطوير التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية.

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