بالفيديو.. متظاهروا ساحة التحرير يقيمون تشييع رمزي للنجمين الراحلين علي هادي وأحمد راضي

2020/06/24 | 23:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة - بغدادأقام عدد من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ، اليوم الاربعاء، تشييع رمزي لنجمي الكرة العراقية "احمد راضي" و"علي هادي" اللذان توفيا بفيروس كورونا في مستشفيات بغداد.

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