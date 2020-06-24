صحة الكرخ تعلن وفاة طبيبا بفيروس كورونا في مستشفى اليرموك

2020/06/24 | 23:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد /الكرخ ، الاربعاء، وفاة طبيب اختصاص امراض صدرية وباطنية بفيروس كورونا في مستشفى اليرموك .وذكر مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان نعي تلقت وكالة اين نسخة منه انه " بقلوب يعتصرها الألم نعلن رحيل الدكتور (مهند عبد اللطيف جاسم ) البالغ من العمر ٥٢ سنة إختصاص الأمراض الباطنية والصدرية في مستشفى اليرموك التعليمي بعد صراع مع مرض فايروس كورونا المستجد" .وتابع " في الوقت الذي تتصاعد فيه ارواح زملاؤنا الى خالقها واحداً بعد الآخر نهيب بأهلنا جميعاً اتباع كل طرق السلامة و الوقاية من هذا البلاء حتى يأذن الله بنزول رحمته علينا و يرفع عنّا البلاء".

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