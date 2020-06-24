تسجيل حادثي انتحار واختطاف في البصرة وبغداد

2020/06/24 | 23:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بتحرير مختطفٍ في العاصمة بغداد، وانتحار شاب في البصرة جنوب البلاد.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تمكنت، اليوم، من تحرير مختطف تولد ٢٠٠٨، والقبض على الخاطف تولد ١٩٩٢، ضمن دور التجاوز في حي الصحة بمنطقة الدورة، جنوبي العاصمة بغداد".

وفي البصرة، أفاد مصدر أمني، بانتحار شاب في قضاء ابي الخصيب الواقع جنوب محافظة البصرة .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً أقدم على الإنتحار شنقاً دون معرفة الاسباب"، مبينا أن "المنتحر في منطقة جيبور الواقعة في قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة" .

وذكر أن "قوة أمنية فتحت تحقيقا بالحادث مع اسرة الشخص الذي اقدم على الانتحار".

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