سائق تاكسي يقتل زوجته الجميلة بطريقة وحشية

2020/06/24 | 23:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….ألقت السلطات الأيرلندية القبض على سائق تاكسي بتهمة قتل زوجته بطريقة بشعة، دون أن يعرف السبب الذي دفعه إلى ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء.وقتلت، جين إيغرز، 57 عاما، بعدما تم اختراق جسدها باستخدام سيف من طراز سيوف الساموراي اليابانية العتيقة، وساطور لتقطيع اللحوم، وفقا لموقع “سكاي نيوز عربية”.ووقع الحادث المأساوي، الأحد، في منزل […]

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