كيم والأسد: تقاطع المصالح حتى مع كورونا.. والشّعب في مهبّ الرّيح

2020/06/24 | 23:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقولُ تقاريرٌ عدّة، إن «الكوريين الشّماليين يعلَمون جيداً أن ما تقوله الحكومة في “بيونغ يانغ”، كلها أكاذيب، لكنهم لا يعلمون حقيقة المستوى الذي تعيشه باقي الدول، لأنه بكل بساطة لا يوجد لديهم أي مراجع ليعلموا،…

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