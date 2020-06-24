تفاصيل مروعة لوفاة طفل تونسي على يد عرّافة

2020/06/24 | 23:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفاد مصدر أمني تونسي، بأن طفلا في الثانية عشرة من عمره توفي أمس بالحمامات خلال جلسة علاج رعواني بحمام بنت الجديدي، إثر غطس رأسه وأطرافه في ماء حارق.وحسب مانقلت إذاعة موزاييك إف إم عن المصدر، فإن الطفل يعاني من صعوبات في التعلم بسبب ضيق التنفس، ما أدى إلى تدني معدلاته الشيء الذي لم […]

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