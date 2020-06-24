كورونا يودي بحياة طبيبين في بغداد وصلاح الدين

2020/06/24 | 23:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت صحة الكرخ ببغداد، اليوم الاربعاء، وفاة طبيب مختص بالأمراض الباطنية والصدرية في مستشفى اليرموك وسط العاصمة، في حين توفيت طبيبة في محافظة صلاح الدين جراء اصابتها بالمرض. وقالت في بيان، "بقلوب يعتصرها الألم نعلن رحيل الدكتور مهند عبد اللطيف جاسم البالغ من العمر ٥٢ عاما بعد صراع مع مرض فايروس كورونا المستجد"، مبينا أن الطبيب المتوقى "إختصاص الأمراض الباطنية والصدرية في مستشفى اليرموك التعليمي".وضاف البيان أنه "في الوقت الذي تتصاعد فيه ارواح زملاؤنا الى خالقها واحداً بعد الآخر نهيب بأهلنا جميعاً اتباع كل طرق السلامة و الوقاية من هذا البلاء".على الصعيد ذاته، أفاد مصدر في محافظة صلاح الدين، "بوفاة الدكتورة زينة عبدالعزيز الطبيبة في مستشفى الشرقاط بعد اصابتها بمرض كورونا".واعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الاربعاء عن تسجيل 79 حالة وفاة، و2200 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعة الـ24 الماضية في اعلى معدل منذ تفشي ظهور الجائحة في العراق.

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