اليونسكو تشيد بإجراءات التعليم الإلكتروني في العراق

2020/06/24 | 23:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأشاد ممثل اليونسكو في العراق باولو فونتاني، اليوم الاربعاء، بإجراءات التعليم الإلكتروني لدى الجامعات العراقية وسرعة الاستجابة العاجلة من وزارة التعليم العالي للمتطلبات الدراسية في ظل ظروف الأزمة الصحية العالمية. وقالت دائرة الإعلام والعلاقات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان تلقته "كلكاكش برس"، انه "جاء ذلك خلال الاجتماع الإلكتروني المشترك الذي ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وممثل اليونسكو في العراق ومدير دائرة البحث والتطوير د.غسان حميد عبد المجيد وعدد من ممثلي الوزارة والجامعات وبعض خبراء ومنتسبي مكتب المنظمة الدولية". وأكد باولو أن "المنظمة ملتزمة بإسناد وتنفيذ استراتيجية التربية والتعليم في العراق وداعمة لتطوير التعليم الإلكتروني ومشروع التعليم المدمج الذي تستعد وزارة التعليم العالي العراقية لوضعه على مسار التنفيذ في الجامعات". بدوره أكد الوزير أن "الوزارة متجهة في خطتها الى برامج عمل مشتركة مع الجامعات العالمية".لافتا الى أن "المؤسسات الأكاديمية العراقية تمتلك خبرات في مختلف التخصصات العلمية من شأنها أن تعزز الشراكة مع اليونسكو وتوفر مناخات التدريب والتعاون المشترك".

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