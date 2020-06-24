بعد ارتفاع الاصابات بكورونا.. محافظة عراقية تكشف عن حل لإعلانها خالية من الوباء

2020/06/24 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ميسان

أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الاربعاء، اسباب زيادة الاصابات في المحافظة، فيما كشف عن حل لاعلان ال...





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