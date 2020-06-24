الصحة النيابية تكشف السبب الرئيس وراء نقص الاوكسجين في بعض المستشفيات

2020/06/24 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاربعاء، أن التحقيق والمتابعة فيما يخص نقص الاوكسجين في ب...





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