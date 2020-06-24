العراق..الكاظمي يعين مستشارا له في شؤون الانتخابات

2020/06/24 | 23:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية، الاربعاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اختار حسين الهنداوي مستشارا لشؤون الانتخابات في العراق....

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