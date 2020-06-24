خبير اقتصادي: على الحكومة أن تكون واضحة مع الشعب في موضوع القروض وكيفية التعامل معها

2020/06/24 | 23:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، انه يجب النظر الى الشروط التي ستفرضها الدول المانحة للعراق لتلافي ازمه مالية جديدة.واضاف العبيدي، في تصريح لـ”العهد الفضائية” اليوم الاربعاء، ان هناك عدم وجود خلايا في الحكومة لتوقع الأزمات المتوقعة في المستقبل، وعلى الحكومة أن تدرس موضوع عملية الاقتراض الداخلي والخارجي ومدى تأثيره على الاقتصاد.وبين، ان على […]

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