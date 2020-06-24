2020/06/24 | 23:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هوت أسعار النفط أكثر من 5%، بما يزيد على دولارين للبرميل، اليوم الأربعاء ، بعد أن سجلت مخزونات الخام الأميركية مستوى قياسيا جديدا وتجدد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول مثل ألمانيا وفي مناطق كثيفة السكان بالولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يهوي 5% بفعل المخزون الأميركي وتزايد إصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يهوي 5% بفعل المخزون الأميركي وتزايد إصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).