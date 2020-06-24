الصحة المغربية تعلن تسجيل أعلى حصيلة يومية في إصابات كورونا

2020/06/24 | 23:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 563 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 10907 حالة.وأشارت الوزارة، إلى أن “عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب) عن طريف التحاليل المختبرية، بلغ 580850 منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة”.وأوردت المعطيات الرسمية تسجيل […]

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