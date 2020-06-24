10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات حول مكان زعيم داعش الجديد

2020/06/24 | 23:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن زيادة المكافأة لمن يدلي بمعلومات حول مكان الزعيم الجديد لتنظيم “داعش” الإرهابي، إلى 10 ملايين دولار.ورصدت وزارة الخارجية الأمريكية في نيسان الماضي، مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الزعيم الجديد لتنظيم “داعش”، والمدعو حجي عبد الله.وقالت الخارجية، في تغريدة عبر حساب برنامج: “مكافآت […]

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