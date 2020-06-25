2020/06/25 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬باتت‭ ‬تعرف‭ ‬أين‭ ‬تتجه‭ ‬أوضاعها‭ ‬في‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬بنسب‭ ‬متفاوتة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬تشخيص‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الذروة‭.‬لكن‭ ‬الحال‭ ‬لايزال‭ ‬غائماً‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬كثرة‭ ‬التصريحات‭ ‬عبر‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬وادارات‭ ‬محلية،‭ ‬وعدم‭ ‬تطابق‭ ‬التوجهات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل ‭ ‬‭.‬ وحول‭ ‬كورونا‭ ‬واساليب‭ ‬علاجها‭ ‬التي‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمّموا فوضى الاجتهادات القاتلة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمّموا فوضى الاجتهادات القاتلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).