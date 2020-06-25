البرازيل تختبر لقاحا ضد كورونا طوّرته جامعة أوكسفورد

2020/06/25 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساو‭ ‬باولو‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬بدأ‭ ‬باحثون‭ ‬برازيليون‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬لقاح‭ ‬تجريبي‭ ‬ضد‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬على‭ ‬متطوعين‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬طورته‭ ‬جامعة‭ ‬أوكسفورد‭ ‬البريطانية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬جامعة‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬الفيدرالية‭ ‬الأربعاء‭.‬ واللقاح‭ ‬الذي‭ ‬طورته‭ ‬جامعة‭ ‬اوكسفورد‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬صناعة‭ ‬الأدوية‭ ‬‮«‬استرازينيكا‮»‬‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬اللقاحات‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬يتسابق‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ […]

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