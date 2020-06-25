2020/06/25 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬سجن‭ ‬‭(‬الناصرية‭ ‬المركزي‭)‬‭ ‬المعروف‭ ‬بسجن‭ ‬‭(‬الحوت‭)‬في‭ ‬محافظة‭ ‬‭(‬ذي‭ ‬قار‭)‬‭ ‬جنوبي‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الاول‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬الفريق‭ ‬‭(‬سعدي‭ ‬طعمة‭ ‬عباس‭ ‬الجبوري‭)‬،‭ ‬القائد‭ ‬العسكري‭ ‬المعروف‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقي‭ ‬الأسبق‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬‭(‬81‭)‬‭ ‬عامًا،‭ ‬بعد‭ ‬معاناة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬أمراض‭ ‬مزمنة،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬معظم‭ ‬ضباط‭ ‬جيش‭ ‬العراقي‭ ‬الكبار‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسبق‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة وزير الدفاع العراقي الأسبق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة وزير الدفاع العراقي الأسبق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).