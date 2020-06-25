مصدر: اصابة نائب عن ائتلاف النصر بكورونا

2020/06/25 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم ـ المثنى

افاد مصدر طبي، اليوم الاربعاء، بإصابة نائب عن محافظة المثنى بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نائب عن محافظة المثنى عن ائتلاف النصر، فالح سكر بفيروس كورونا".

وكان النائب عن محافظة الانبار، عادل خميس المحلاوي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن اصابته بفيروس كورونا .

وقال بيان صادر عن مكتبه الاعلامي تلقته (بغداد اليوم)، إن "النائب عادل خميس المحلاوي يرقد حاليا في مستشفى الامير حمزة في العاصمة الاردنية عمان لتلقي العلاج نتيجة اصابته بجائحة كورونا".

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