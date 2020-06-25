الكاظمي يعزي الصدر

2020/06/25 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، التعازي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر، "تمرّ علينا هذه الأيام، هجرياً، ذكرى استشهاد سماحة السيد محمد محمد صادق الصدر (قده) على يد نظام الغدر الصدامي الذي استهدف شمساً عراقية فصار دمه فيض نور تهتدي به الاجيال".‏واضاف، "التعزية لآل الصدر الكرام و لسماحة السيد مقتدى الصدر، وكل أتباع ومحبي المنهج الذي سار عليه السيد الشهيد".

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر حكومي، اليوم الاربعاء، عن اختيار حسين الهنداوي مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات.

وقال المصدر، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اختار الدكتور حسين الهنداوي مستشارا لشؤون الانتخابات".

واضاف، ان "ت

بغداد اليوم - بغداد

طرح رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، عدة مقترحات، قال ان اعتمادها سيضمن توفير 20 مليار دولار إضافية على الأقل لموازنة الدولة.

وقال الجبوري خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) ا

بغداد اليوم - بغداد

طمأن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، الموظفين بشأن رواتبهم لشهر حزيران الجاري، وفيما كشف أن الحكومة لم تلغِ رواتب رفحاء ولكنها اوقفت التمويل، أشار الى أن هناك جهات رسمية لا تمارس دورها

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