الكاظمي يعين حسين الهنداوي مستشارا لشؤون الانتخابات

2020/06/25 | 00:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اكد مصدر في رئاسة الوزراء ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اختار الدكتور حسين الهنداوي مستشارا لشؤون الانتخابات .واشار المصدر، ان "تكليف الهنداوي بهذه المهمة يعكس اهتمام رئيس الوزراء باجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة وحرة وتراعي المعايير المهنية الدولية"

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