وزير الموارد يوجه بازالة التجاوزات على ضفتي نهر دجلة

2020/06/25 | 00:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأربعاء، بإزالة التجاوزات على ضفتي نهر دجلة في منطقتي الأعظمية والكريعات ببغداد.

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