2020/06/25 | 00:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اجتماع عراقي مصري أردني لإطلاق خطة التعاون المشترك بغداد – القاهرة – الزمان اعلنت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن زيادة المكافأة لمن يدلي بمعلومات حول مكان الزعيم الجديد لتنظيم داعش، لتصل إلى 10 ملايين دولار.
وقالت الخارجية، في تغريدة وحملت عنوان مكافآت من أجل العدالة « انه «تم مضاعفة المكافأة على الارهابي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرة ملايين دولار مكافأة المعلومات حول زعيم داعش الجديد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الخارجية، في تغريدة وحملت عنوان مكافآت من أجل العدالة « انه «تم مضاعفة المكافأة على الارهابي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرة ملايين دولار مكافأة المعلومات حول زعيم داعش الجديد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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