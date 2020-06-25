عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬مكافأة‭ ‬المعلومات حول‭ ‬زعيم‭ ‬داعش‭ ‬الجديد

2020/06/25 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬اجتماع‭ ‬عراقي‭ ‬مصري‭ ‬أردني‭ ‬لإطلاق‭ ‬خطة‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك ‭ ‬بغداد‭ – ‬القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬ اعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬المكافأة‭ ‬لمن‭ ‬يدلي‭ ‬بمعلومات‭ ‬حول‭ ‬مكان‭ ‬الزعيم‭ ‬الجديد‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬ وقالت‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬وحملت‭ ‬عنوان‭ ‬مكافآت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العدالة‭ ‬‮«‬‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬مضاعفة‭ ‬المكافأة‭ ‬على‭ ‬الارهابي‭ […]

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