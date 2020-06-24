الخارجية الأمريكية تستنكر تفجير “تل حلف” و اغتيال الناشطات النسويات في “كوباني”

2020/06/25 | 00:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الخارجية الأميركية بياناً أدانت فيه الهجومين الذين أوديا أمس الثلاثاء، بحياة 7 مواطنين مدنيين في كل من بلدة “تل حلف” جنوبي مدينة #رأس_العين، وفي قرية “حلنجة” شرقي مدينة #كوباني، شمالي #سوريا أعربت وزارة الخارجية الأميركية…

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