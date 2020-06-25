2020/06/25 | 00:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثل اليونسكو يتحدث عن إجراءات التعليم الإلكتروني في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 00:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل اليونسكو يتحدث عن إجراءات التعليم الإلكتروني في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل اليونسكو يتحدث عن إجراءات التعليم الإلكتروني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).