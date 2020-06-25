2020/06/25 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر في وزارة الصحة، الخميس، موعد وصول طائرة المساعدات الاماراتية الى العراق.

وقال المصدر ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر يكشف موعد وصول طائرة المساعدات الاماراتية الى العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر يكشف موعد وصول طائرة المساعدات الاماراتية الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).