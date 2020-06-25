صالح يؤكد على ضرورة دعم إصلاحات الحكومة وتنفيذها لبرنامجها

2020/06/25 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، مع وفد من حزب الفضيلة الاسلامي، تطورات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وقال المكتب الاعلامي للرئيس صالح، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر بغداد، وفد حزب الفضيلة الإسلامي برئاسة الأمين العام عبد الحسين الموسوي، وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وتداعيات جائحة كورونا على تدني واردات النفط وتأثيرها على الأوضاع المعيشية في البلاد".

واضاف البيان، أنه "تم التأكيد على ضرورة دعم إصلاحات الحكومة وتنفيذها لبرنامجها بما يحقق تطلعات المواطنين في حياة حرة كريمة".

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بغداد اليوم - بغداد

قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، التعازي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر، "تمرّ علينا هذه الأيام، هجرياً، ذكرى استشهاد سماحة السيد محمد محمد صادق الصدر (قده) على يد نظام الغ

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر حكومي، اليوم الاربعاء، عن اختيار حسين الهنداوي مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات.

وقال المصدر، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اختار الدكتور حسين الهنداوي مستشارا لشؤون الانتخابات".

واضاف، ان "ت

بغداد اليوم - بغداد

طرح رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الاربعاء (24 حزيران 2020)، عدة مقترحات، قال ان اعتمادها سيضمن توفير 20 مليار دولار إضافية على الأقل لموازنة الدولة.

وقال الجبوري خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) ا

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