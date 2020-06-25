ليفربول يكتسح كريستال بلاس برباعية ويقف على أعتاب التتويج باللقب

2020/06/25 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

إكتسح فريق ليفربول الاربعاء، (24 حزيران 2020)، كريستال بالاس برباعية دون رد ، ضمن منافسات الجولة...





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