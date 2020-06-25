ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على كريستال بالاس

2020/06/25 | 00:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةاقترب ليفربول بشكل أكبر من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 4-صفر على كريستال بالاس في أنفيلد، الأربعاء ليصبح على بُعد نقطتين فقط من التتويج.وربما يتوج فريق المدرب يورغن كلوب باللقب غدا الخميس إذا أخفق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في الفوز على تشيلسي.لكن إذا فاز فريق المدرب بيب غوارديولا في ملعب ستامفورد بريدج فهذا يعني أن ليفربول يمكن أن يضمن التتويج عندما يلعب المباراة المقبلة أمام سيتي حامل اللقب في الثاني من يوليو.تقدم ترينت ألكسندر-أرنولد بهدف لليفربول بعدما نفذ ركلة حرة ببراعة في الدقيقة 23، ليتعرض بالاس لضربة جديدة بعد أن خرج ويلفريد زاها مصابا قبلها بدقائق قليلة.وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من الاستراحة بعدما تلقى تمريرة من فابينيو ومهد الكرة بصدره ثم سدد بقوة.وأصبحت النتيجة 3-صفر بعد تسديدة هائلة من البرازيلي فابينيو قبل أن يمرر صلاح الكرة إلى زميله ساديو ماني الذي سجل الهدف بعد تعاون متكرر بين الثلاثي الهجومي حيث بدأ روبرتو فيرمينو الهجمة.وأصبح رصيد ليفربول 86 نقطة من 31 مباراة وبفارق 23 نقطة عن أقرب منافسيه سيتي.وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا:

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