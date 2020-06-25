وزير الصناعة يوجه بتزويد ذي قار بالأوكسجين الطبي

2020/06/25 | 00:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجـه وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز، اليوم الخميس، بتجهيز مستشفـى الحسيـن التعليمـي في محافظة ذي قار بالأوكسجين الطبي.

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