ريال مدريد يهزم مايوركا ويعود لصدارة الليغا

2020/06/25 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

عاد ريال مدريد اليوم الخميس،( 25 حزيران 2020)، لصدارة الدوري الاسباني بكرة القدم بعد الفوز على مايوركا 2- صفر، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من المنافسة، في لقاء جرى على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل الفريق الملكي.

بدأ الريال اللقاء ضاغطا اجبر مايوركا للتراجع الى الدفاع ،وواصل البرازيلي فينيسيوس جونيور من جانب الريال ممارسة هوايته المفضلة بإهدار الفرص السهلة خلال المباراة، وقرر المدرب زين الدين زيدان الدفع بفينيسيوس جونيور وإدين هازارد معاً للمرة الأولى هذا الموسم، ويلعب النجم البرازيلي في مركز الجناح الأيسر، بينما يتواجد هازارد في مركز صانع الألعاب أو كمهاجم ثاني بجوار كريم بنزيما، وأهدر فينيسيوس فرصة سهلة جداً بحلول الدقيقة 14 بعد أن قدم له زميله إدين هازارد تمريرة على طبق من ذهب وضعته بانفراد تام مع حارس المرمى، لكن اللاعب الشاب تأخر بتسديد الكرة وفتح الزاوية بشكل مبالغ به، الأمر الذي سمح لمدافع مايوركا باعتراض طريقه، لكن بعد دقائق قليلة فقط، تمكن فينيسيوس من تسجيل هدف التقدم للريال مدريد، وذلك بعد أن انفرد بالمرمى ووضع الكرة بكل هدوء من فوق الحارس في الدقيقة 19، وتم مراجعة الهدف بتقنية الفار من قبل حكم الساعة بعد اعتراض ريال مايوركا بوجود خطأ على داني كارفاخال، لكن الحكم وجد أن الالتحام شرعي ولا يستوجب مخالفة، وبالتالي تم احتساب الهدف،ورغم افضلية الريال الا ان مايوركا بادله الضغط على المرمى لينتهي الشوط الاول بهدف الريال الوحيد.

وتمكن الريال مع بداية الشوط الثاني ومن حرة مباشرة مضاعفة النتيجة بالهدف الثاني وتسديدة راموس في الدقيقة 56، وتراجع الريال في الاداء بعد هدف الإطمئنان لتسمر النتيجة حتى نهاية المباراة وفوز الريال 2- صفر.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد الى النقطة 68 وصدارة الليغا بأفضلية اللقاءات المباشرة ، ليقف برشلونة في الوصافة وبنفس رصيد المتصدر.

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