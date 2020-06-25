(فيديو) والي “أورفا” يشارك بمراسم تحول منزلٍ مستولى عليه في “رأس العين” لمعهدٍ لحفيظ القرآن

2020/06/25 | 01:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الصحفي “محي الدين عيسو” إن والي أورفا التركية شارك في مراسيم تحويل منزل أهله، المستولى عليه في مدينة #رأس_العين -(سري كانيه) إلى معهد لتحفيظ القرآن الكريم.وشارك “عيسو” مقطعاً مصوراً على حسابه في موقع…

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