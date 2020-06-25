من أجل التصدي لخطة أرباب العمل والدولة لتحميل الطبقة العاملة والكادحين/ت كلفة الأزمة الاقتصادية والصحية (كورونا) - المناضل-ة

2020/06/25 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة تيار المناضل-ة 24 يونيو 2020رسالة موجهة إلى:* تنظيمات الطبقة العاملة (نقابات وتنسيقيات)* الجمعيات الحقوقية والنسوية* مناضلي- ات اليسار* حركات المعطلين والطلبة،* إلى عموم المناضلات والمناضلين.تقف طبقتنا منزوعة السلاح (درجة تنظيم ووعي غير كافية، وهيمنة أيديولوجية ليبرالية ورجعية) أمام استمرار الوباء وتعديات أرباب العمل: تواتر البؤر العمالية، ورفض المشغلين توفي ......





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