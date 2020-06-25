معركة ( أُحُد ) في تدبُّر قرآنى - أحمد صبحى منصور

2020/06/25 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة : ( سأل الأستاذ عبد الله أمين عن قوله جل وعلا : ( إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (153) ال عمران ) .



هذا يستلزم تدبرا قرآنيا عما جاء فيما يُعرف بموقعة ( أُحُد ).



أقول مستعينا بالرحمن جل وعلا : أول ......





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