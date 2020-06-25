ريال مدريد يستعيد صدارة الليغا بفوزه على مايوركا بهدفين

2020/06/25 | 02:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على ريال مايوركا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.وسجل البرازيلي فينيسوس الهدف الأول للميرنجي في الدقيقة 19، فيما عزز سيرجيو راموس قائد الفريق التقدم للريال وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة حرة فشل حارس مايوركا في التعامل معها.بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 68 ليستعيد صدارة الليجا من غريمه التقليدي برشلونة الذي تغلب على أتلتيك بلباو بهدف دون رد، فيما توقف رصيد ريال مايوركا عند النقطة 26 في المركز الـ18 ويتقرب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإسباني بالموسم المقبل.وسيواجه ريال مدريد في الجولة المقبلة فريق إسبانيول والتي ستُقام الأحد المقبل على ملعب كورنيلا البرات.

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